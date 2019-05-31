Мэрия Екатеринбурга представила варианты мест для строительства храма

В ходе сбора предложений жителей Екатеринбурга о возможном месте размещения храма святой Екатерины горожане прислали в мэрию 61 вариант. Из них отобрали пять.

Как пишет 66.ru, открывая заседание экспертного совета по выработке критериев оценки площадок, замначальника Главархитектуры города Андрей Рогов заявил, что территория должна соответствовать трем критериям: находиться в центре; желательно, чтобы земля была не разграничена, а участок не принадлежал третьим лицам; быть доступной для строительства с точки зрения наличия инженерных сетей.

Из 61 площадки, которые предложили горожане, архитекторы решили обсуждать 17. Но позже они озвучили еще пять критериев отбора: градостроительная значимость участка; достаточность территории для строительства кафедрального собора; транспортная и инженерная ситуация; возможность вписать объект в окружающую застройку; отсутствие рядом других доминант.

В ходе обсуждения выяснилось, что требованиям соответствуют всего пять участков:

Территория за Макаровским мостом. Там нет благоустроенной набережной, есть отмель, которая при доработке может служить основанием для строительства храма. Храм может стать завершением улицы Бориса Ельцина. Земля принадлежит муниципалитету, но частично попадает в территорию строительной компании «Брусника».

Участок в пределах Октябрьской площади со смещением к южной части площади, к набережной Рабочей Молодежи. Потребуется уменьшить масштабы храма. Земля находится в аренде у ООО «Храм Святой Екатерины».

Площадка на улице Татищева. Храм впишется в местную архитектуру и может стать «новым акцентом в градостроительной ситуации города». Здесь храм может быть «даже больше, чем сейчас». Право на застройку участка принадлежит ООО «Стражи Урала» — одному из юрлиц УГМК-холдинга, который выступает спонсором строительства храма.

Площадка на территории Ново-Тихвинского монастыря. Территория позволяет разместить здесь кафедральный собор и создать целый комплекс (лавру). Появится необходимость пересмотреть проект благоустройства Зеленой рощи, сделать ее публичным сквером при монастыре. Участок принадлежит епархии.

Пустырь на Белинского — Фурманова. Самая популярная площадка среди горожан. Важная градостроительная территория на гостевом маршруте. Там можно поставить собор, сделать парк и благоустроить набережную. Земля находится в федеральной собственности.

Присутствующий на заседании представитель фонда «Социум» рекомендовал выставить на финальный опрос населения не более шести-семи площадок, чтобы не получилось «распыления голосов». Социологи посоветовали не возвращаться к площадкам, «которые уже вызывали протест». Архитекторы в свою очередь просят все-таки учитывать мнение епархии, потому что «надо думать, для кого мы вообще строим».

Ранее конфликт в Екатеринбурге вызвали планы строительства храма на территории сквера у Драмтеатра в центре города. После нескольких дней массовых акций протеста, с подачи президента Владимира Путина было решено провести опрос жителей по поводу стройки.