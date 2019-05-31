СМИ: Ким Чен Ын казнил и отправил в лагеря чиновников за неудачный саммит с Трампом

Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль казнен после неудачной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое. Вместе с ним, еще в марте, казнены четверо других высокопоставленных чиновников, их обвинили в шпионаже в пользу США. Об этом со ссылкой на источники в КНДР пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

По ее данным, первый заместитель Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль отправлен на каторгу в трудовой воспитательный лагерь. Переводчик Ким Чен Ына на саммите обвинен в «запятнании авторитета» лидера за ошибку толкования и, как полагают, также был отправлен в лагерь. Младшей сестре северокорейского лидера Ким Ёдзонг было приказано не выходить из дома. «Ее не видели на публике со времени саммита в Ханое», — сказал представитель правительства.