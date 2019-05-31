США грозит Мексике пошлинами из-за кризиса на границе

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину на товары из Мексики, если поток мигрантов не остановится. «10 июня США введут 5-процентную пошлину на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до того момента, пока нелегальные иммигранты, попадающие в нашу страну через Мексику, не будут остановлены», — написал Трамп в Twitter. По его словам, пошлины будут расти каждый месяц, достигнув к 1 октября 25%, если «проблема нелегальной иммиграции не будет решена».

Заместитель министра иностранных дел Мексики по странам Северной Америки Хесус Сеаде заявил, что такие пошлины будут катастрофическими. «Если эта угроза будет выполнена, это будет крайне серьезно. Если эти меры будут приняты, мы должны дать решительный ответ», — сказал он, передает «Голос Америки».

И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени, отвечая на вопрос о конкретных показателях снижения миграционного потока, сказал, что необходимо значительное и существенное сокращение мигрантов из стран Центральной Америки, попадающих в США: «Мы будем оценивать ситуацию на ежедневной и еженедельной основе. Мы заинтересованы в том, чтобы мексиканское правительство приняло меры сегодня, завтра».

По данным и.о. министра внутренней безопасности Кевина Макалинана, в настоящий момент ведется «организованная контрабандистская операция», в рамках которой каждые четыре недели в США ввозят по 100 тыс. человек на коммерческих автобусах, которые контролируют преступные группировки.