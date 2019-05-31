Из российской версии «Рокетмена» вырезали гомосексуальную сцену

Биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» в России подвергся цензуре — из картины исчезла сцена гомосексуального секса между Джоном и одним из персонажей. Как пишет «Кинопоиск», сама линия их любовных отношений сохранена, поскольку имеет важное сюжетное значение, однако прокатчики ее несколько «облегчили». Также в фильме сокращены сцены многочисленного употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в реабилитационной клинике. Прокатный рейтинг «Рокетмена», тем не менее, все равно сохранился 18+. «Кинопоиск» отмечает, что Элтон Джон лично настаивал на сценах секса и наркотиков в своем байопике.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины 30 мая. Впервые картину показали на Каннском кинофестивале, где его встретили овациями.

Другой музыкальный байопик «Богемская рапсодия» — также подвергался цензуре, но в Китае. По данным зарубежных СМИ, из него удалили все сцены, так или иначе упоминающие гомосексуальность певца, а также эпизоды с употреблением наркотиков. В России лента вышла в полной версии.