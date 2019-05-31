Путин и Абэ встретятся в Осаке 29 июня

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке во время саммита G20, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в Токио.

«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», — сказал также Лавров, подчеркнув, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало».

Министр добавил, что российская и японская стороны договорились не комментировать подробно ход переговоров, передает «Интерфакс»

Глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что 11 июня состоится заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В ходе переговоров в Токио Россия вновь предложила Японии переход к полному безвизовому режиму, а в качестве первого шага — режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, сообщил Лавров. Эта идея, по его словам, «обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды».