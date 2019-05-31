Путин и Абэ встретятся в Осаке 29 июня

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке во время саммита G20, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в Токио.
«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», — сказал также Лавров, подчеркнув, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало».
Глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что 11 июня состоится заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
В ходе переговоров в Токио Россия вновь предложила Японии переход к полному безвизовому режиму, а в качестве первого шага — режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, сообщил Лавров. Эта идея, по его словам, «обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды».