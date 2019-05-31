На «Прямой линии с Путиным» президента хотят оградить от частных проблем россиян

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и «Ведомости».

По данным собеседника «Ведомостей», организаторы обсуждают идею отказаться от «народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например связанные с их двором». Они не хотят затрагивать мелкие темы, а сделать акцент на социальной тематике — медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину. В целом же формат меняться не будет.

Прямые линии с Путиным проходят с 2001 года. Вопросы президенту задают ведущие, жители регионов в ходе прямых включений и другие россияне с помощью интернет-сообщений, телефонных звонков и SMS.