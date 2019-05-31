Академики раскритиковали новый состав ВАК

Академический «Клуб 1 июля» раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии, отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней в России. «В результате ротации из состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского», — говорится в заявлении, передает «КоммерсантЪ».

Академики также говорят о том, что председатель ВАК Владимир Филиппов переназначен на пост в третий раз, что противоречит положению о комиссии. «ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России», — считают члены клуба. Ученые подчеркивают, что «качество диссертационных работ в стране продолжает падать». Они предлагают передать РАН контроль над ВАК, чтобы академия могла «полностью реорганизовать ее работу». Сейчас ВАК находится в структуре Минобрнауки.