Задержав более 200 мигрантов, полицейские Петербурга не смогли грамотно составить протоколы на большую часть

В результате облавы на мигрантов в Петербурге полиция направила в суды более 200 материалов по административной статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ. Задержания проводились 29 и 30 мая. В итоге суды Петербурга рассмотрели 219 административных протоколов в отношении уроженцев Таджикистана и Узбекистана. При этом, как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 161 одно дело было возвращено полицейским для устранения нарушений, а 3 дела прекращены. Остальных задержанных суды либо оштрафовали на 5 тыс. руб., либо постановили выдворить их из страны, либо и то и другое.

Масштабную облаву на мигрантов полиция в Петербурге начала утром 29 мая . В ней участвовали как минимум две смены по 150 сотрудников. По данным «Фонтанки», поводом зачистки стал конфликт, в ходе которого в ночь на 20 мая группа уроженцев Узбекистана не поделила сферы влияния с россиянами с Северного Кавказа. Тогда минимум четверо получили ножевые ранения. Источник издания в полицейском главке рассказал, что авторитетным лицам, влияющими на обстановку на крупных овощных базах, предлагали сдать виновников конфликта, но они сделали вид, что не знают, кто дрался.