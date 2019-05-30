Михаил Ходорковский о развитии искусственного интеллекта в России

Путин, 30 мая 2019-го: «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира».

Путин, сентябрь 2017-го: «Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы... тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

Два года назад о «властелине мира» Путин говорил школьникам. Сегодня – на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта. Так ещё через пару лет он и до членов Совета безопасности доберётся... А вообще, очень похоже на оферту, которую сказочный (спокойно!)) царь делает городу и миру: пойдите туда – не знаю куда, принесите то – не знаю что! Потому что быть властелином мира царю очень хочется, а ещё больше его пугает, что во властелины заделается кто-то другой. Так что IT-проходимцы всех стран соединяйтесь, пользуйтесь моментом, продавайте русскому царю «вечный двигатель». Он купит.

А кстати, интересно, с чего Путин взял, что властелином мира станет владелец искусственного интеллекта, а не сам искусственный интеллект? Старец нашептал?