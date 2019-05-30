Впервые канцлером Австрии стала женщина

Президент Австрии заявил о назначении председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером для формирования переходного правительства. Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии, заявил президент Александер Ван дер Беллен.

«Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство. Она будет первой женщиной — канцлером Австрийской Республики. Я рад представить вам Бригитте Бирляйн. Она является действующим председателем Конституционного суда и будет через несколько дней назначена мной федеральным канцлером Австрийской Республики», — цитирует ТАСС президента Австрии.

28 мая он отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем и поручил министрам временно исполнять обязанности до формирования переходного правительства. 27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия кабинету министров в связи со скандальной отставкой бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он ушел после публикации в СМИ видео, на котором он обсуждает помощь на выборах с якобы племянницей российского олигарха. Позже появилась информация, что роль россиянки для видео играла боснийская студентка.