В российской версии «Тайной жизни домашних животных 2» русского злодея превратили во француза

При русской озвучке мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» отрицательному герою сменили национальность. Как пишет «Кинопоиск», речь о жестоком директоре цирка. В оригинале его зовут Сергей и он разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, тогда как в переводе он стал Сержем, а в его речи зазвучали французские нотки.

Портал предполагает, что прокатчики из Universal Pictures таким образом решили избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма.

Ранее похожие изменения были замечены в фильмах прокатной компании Megogo Distribution. В дубляже «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а в «Телохранителе килера» злодей в оригинале был президентом Белоруссии, а в локализации — Боснии. Российское отделение студии Disney при переводе «Мстители: Финал» решило сгладить намек на гомосексуальность одного из персонажей.