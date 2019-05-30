«Мемориал» признал члена совета движения «Голос» Романа Удота политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным члена совета движения «Голос» Романа Удота, обвиняемого по статье об угрозе убийством. В «Мемориале» требуют немедленного освобождения Удота из-под домашнего ареста и объективного рассмотрения его уголовного дела в суде.
Роман Удот был задержан 20 мая и 23 мая помещен под домашний арест, после того как самостоятельно пришел на допрос, вернувшись в Россию после длительной зарубежной командировки. По версии следствия, 20 марта 2018 года он в аэропорту «Шереметьево» в процессе ссоры с корреспондентами НТВ высказал угрозы убийством: «Я вас убью, я вас точно убью».
Роман Удот и его семья несколько лет подвергались преследованию со стороны сотрудников НТВ, которое либо было инициировано, либо, как минимум, санкционировано спецслужбами, считают в «Мемориале». Сам инцидент в аэропорту перед запланированным Удотом полетом свидетельствует о незаконной передаче информации о его передвижении и планируемых поездках сотрудникам НТВ.
Политическим мотивом преследования Романа Удота правозащитники считают желание властей перед региональными и местными выборами помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России.