«Мемориал» признал члена совета движения «Голос» Романа Удота политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным члена совета движения «Голос» Романа Удота, обвиняемого по статье об угрозе убийством. В «Мемориале» требуют немедленного освобождения Удота из-под домашнего ареста и объективного рассмотрения его уголовного дела в суде.

Роман Удот был задержан 20 мая и 23 мая помещен под домашний арест, после того как самостоятельно пришел на допрос, вернувшись в Россию после длительной зарубежной командировки. По версии следствия, 20 марта 2018 года он в аэропорту «Шереметьево» в процессе ссоры с корреспондентами НТВ высказал угрозы убийством: «Я вас убью, я вас точно убью».

Правозащитники отмечают, что в действиях Удота отсутствовал состав преступления. «Очевидно, что эмоциональные восклицания Удота сотрудники НТВ не «восприняли реально, так как у них имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», потому что они были произнесены в людном хорошо охраняемом месте, НТВ-шников было двое и они очевидно не испугались угрозы Удота, т. к. продолжили ходить за ним. Удот не прибегал к физическому насилию, не угрожал «потерпевшим» оружием или предметами, используемыми в качестве него, а его биография и общественное положение не позволяли всерьез считать, что он является лицом, способным совершить преступление против личности», — говорится в заявлении «Мемориала».

Роман Удот и его семья несколько лет подвергались преследованию со стороны сотрудников НТВ, которое либо было инициировано, либо, как минимум, санкционировано спецслужбами, считают в «Мемориале». Сам инцидент в аэропорту перед запланированным Удотом полетом свидетельствует о незаконной передаче информации о его передвижении и планируемых поездках сотрудникам НТВ.

Политическим мотивом преследования Романа Удота правозащитники считают желание властей перед региональными и местными выборами помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России.