Юрия Дмитриева принуждали признаться сокамерники

Главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, сокамерники в СИЗО угрозами принуждали дать признательные показания, рассказал его адвокат Виктор Ануфриев.

«Ранее в СИЗО все было нормально, но в конце апреля появилась информация о том, что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной», — сказал Ануфриев, передает «КоммерсантЪ». По словам адвоката, давление шло со стороны сокамерников, которые обещали «опустить» Дмитриева, если он не выполнит их требований. «Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру», — сообщил адвокат.

С 2016 года Дмитриев находится под следствием. Основателю мемориальных комплексов «Сандармох» и «Красный бор» были предъявлены обвинения в изготовлении детской порнографии, а также развратных действиях сексуального характера в отношении одиннадцатилетней приемной дочери. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд признал отсутствие состава преступления в действиях историка. Но ровно через три месяца его вновь задержали. Теперь Дмитриеву вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Согласно версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 по 2016 год совершал насилие в отношении приемной дочери.

О том, как вечером в среду в Москве прошел вечер в поддержку главы карельского отделения «Мемориала», читайте в материале корреспондента NT.