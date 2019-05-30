Юрия Дмитриева принуждали признаться сокамерники

Главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, сокамерники в СИЗО угрозами принуждали дать признательные показания, рассказал его адвокат Виктор Ануфриев.
«Ранее в СИЗО все было нормально, но в конце апреля появилась информация о том, что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной», — сказал Ануфриев, передает «КоммерсантЪ». По словам адвоката, давление шло со стороны сокамерников, которые обещали «опустить» Дмитриева, если он не выполнит их требований. «Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру», — сообщил адвокат.
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