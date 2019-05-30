Рейтинги врио губернаторов повысились благодаря другой методике подсчета

Новые данные социологов из ВЦИОМ и ФОМ свидетельствуют, что за всех временно исполняющих обязанности глав регионов готовы проголосовать более 50% респондентов. Так, за руководителя Вологодской области Олега Кувшинникова готовы проголосовать 51% опрошенных, а за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова — 54%. Только они пока не гарантировали себе победу в первом туре сентябрьских выборов, пишут «Ведомости». Кроме них менее 60% голосов пока набирают волгоградский губернатор Андрей Бочаров (58%) и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (59%). Самые высокие показатели — у трех врио губернаторов: забайкальского Александра Осипова (84%), курганского Вадима Шумкова (82%) и курского Романа Старовойта (81%).

В апреле их рейтинги были существенно ниже, а у шести (Хорохордина, Беглова, Бочарова, Кувшинникова, ставропольца Владимира Владимирова и врио оренбургского губернатора Дениса Паслера) даже не дотягивали до 50%. Но, как отмечают «Ведомости», тогда социологи публиковали процент от всех опрошенных, а теперь — только от тех, кто заявил об участии в выборах. Это и дало губернаторам заметную прибавку.

В прошлый раз было мало людей, которые знали о выборах, поэтому было некорректно давать данные от числа намеренных голосовать, поясняет директор проектов ФОМа Лариса Паутова.

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что о динамике говорить не приходится, так как сравнивать доли от всех опрошенных и от намеренных голосовать нельзя. «Но перейти к новым цифрам в медийной повестке и усилить звучание тезиса, что в этом году все губернаторские выборы пройдут в один тур, можно», — отмечает он.