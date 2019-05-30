ВШЭ объяснила закрытие ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Приглашать юриста ФБК Любовь Соболь в ток-шоу «В точку! Персона» было бы нарушением устава университета, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, комментируя неожиданное закрытие проекта.

«Никакого официального приглашения Любови Соболь «Вышка» не направляла и не планировала, поскольку приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в МГД, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах», — цитирует Кузьминова официальная группа ВШЭ во «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что ток-шоу «В точку!» — это учебный проект ВШЭ, а не студенческая инициатива. Он существует три года, сроки его проведения варьируются.

Вечером 29 мая о том, что руководство ВШЭ закрыло проект, сообщила Любовь Соболь, которая должна была стать гостем шоу 30 мая. По ее словам, ей пояснили, что «руководство университета неожиданно закрыло проект».

Куратор проекта Сергей Корзун сообщил студенческому изданию The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. Но собеседники издания рассказали, что во время проверки Рособрнадзора в феврале инспекторы обратили внимание на гостей ток-шоу. Тогда Корзуна якобы попросили не приглашать никаких героев, хоть как-то связанных с политикой.

Ранее гостями ток-шоу были Павел Грудинин, Дмитрий Гудков, Мария Захарова и Дмитрий Песков.