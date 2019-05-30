Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что Совет Думы в течение часа определит сроки его рассмотрения, передает «Интерфакс»

В тексте законопроекта уточняется, что президент наделяется правом возобновить действие договора.

Лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор в 1987 году. Он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.