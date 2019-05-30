Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении ДРСМД

В тексте законопроекта уточняется, что президент наделяется правом возобновить действие договора.
Лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор в 1987 году. Он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Россия с обвинениями не согласилась. В 2019 году администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля и выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению. Путин 2 февраля заявил, что Россия также приостанавливает участие в договоре. В марте он подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». Согласно документу, участие России в ДРСМД приостановлено «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия». В пояснительной записке говорилось, что приостановить действие договора можно лишь путем принятия федерального закона.