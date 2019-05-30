Джулиана Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перевели в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш. Его здоровье значительно ухудшилось после семи лет пребывания в посольстве Эквадора, при условиях, «несовместимых с базовыми правами человека», говорится в заявлении Wikileaks, передает DW. «Решение администрации тюрьмы отправить его в больничное отделение говорит само за себя», — отмечают в Wikileaks.

Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут в Вестминстерском магистратском суде Лондона 30 мая. Его выдачи требуют власти США, которые ранее объявили о решении предъявить Ассанжу дополнительные обвинения по еще 17 пунктам. Все они связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Максимальный срок тюремного заключения по ним составляет 175 лет. Кроме того, прокуратура Швеции возобновила расследование и требует заочного ареста Ассанжа по делу об изнасиловании, прекращенное в 2017 году.