Тарифы на парковку стали главной проблемой москвичей

Социологи предлагали респондентам самим назвать пять-шесть наиболее беспокоящих их городских проблем. Чаще всего москвичи жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также на дорожные штрафы (24%). По 15% опрошенных говорили о пробках и присутствии мигрантов. Почти столько же упоминаний (14%) было о плохих дорогах и проблемах здравоохранения. Также жителей Москвы беспокоят рост цен (13%), недостаточное озеленение и благоустройство (12%), низкие зарплаты и пенсии (11%).
С 15 декабря 2018 года в Москве тарифы на парковку выросли— с 200 до 380 руб. в час в центре, при этом со 155 до 237 улиц расширилась зона ее действия. На всех улицах с максимальным тарифом была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. В январе штраф за неоплату парковки в Москве вырос в два раза — с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, по новым правилам на всей территории Москвы сократилось и время бесплатного нахождения на парковочном месте — с пятнадцати до пяти минут. Ужесточение правил парковки мэрия объясняла постоянными пробками и проблемами с поиском свободных парковок.