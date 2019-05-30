Во взрыве в академии Можайского обвинили преподавателя

В уголовном деле о взрыве в петербургской Военно-космической академии имени Можайского появился первый подозреваемый — под домашний арест отправили преподавателя, бывшего сапера Рифата Закирова. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, по одной из версий, Закиров изготовил и принес в академию бомбу, чтобы самому ее обезвредить. С помощью громкой акции, возможно, полковник рассчитывал решить жилищный вопрос, но получил контузию и обвинение в незаконном обороте взрывчатки.

По версии следователей, Закиров, прошедший в качестве командира разных саперных подразделений обе чеченские кампании и другие горячие точки, сумел выплавить и спрятать некоторое количество тротила из обезвреженных самодельных фугасов боевиков. Используя его, он собрал управляемую бомбу. В итоге Рифат Закиров был обвинен в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также ее незаконной перевозке и хранении.

Как пишет «Ъ» у Закирова были проблемы с приватизацией второй служебной квартиры. Несколько лет он отстаивал свое право на повторную приватизацию в судах различных уровней, а не добившись результата, как полагает близкий к военному следствию источник издания, мог пойти на крайности. Возможно, полковник планировал не взорвать, а, наоборот, обнаружить и публично обезвредить собственную бомбу, чтобы перед очередным судом в качестве истца предстал герой-сапер, применивший в мирной жизни боевые навыки и спасший своих курсантов.

Взрыв в академии прогремел 2 апреля. Именно Закиров, по данным его сослуживцев, первым заметил подозрительный пакет, поднял тревогу и организовал эвакуацию. Он успел занести пакет под лестничный пролет и накрыть его вторым бронежилетом, но в этот момент произошел взрыв.