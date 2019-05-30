«Ромир» предлагает оценивать уровень жизни по затратам на еду

Треть (32%) расходов россиян в 2019 году приходится на продукты питания, показал разработанный исследовательским холдингом «Ромир» показатель Food Index. В 2018 доля трат на продовольствие составляла — 30%, а в 2017-м — также 32%.

Исследователи холдинга уверены, что расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, пишут «Ведомости». Размер этой доли показывает, к какой категории стран по благосостоянию относится Россия, полагают эксперты. С точки зрения затрат на еду уровень жизни россиян сопоставим с большинством восточноевропейских стран, говорит президент «Ромира» Андрей Милехин. Жители России тратят на еду немного больше, чем жители Венгрии, Хорватии и Черногории, но меньше, чем Румынии, Сербии и Болгарии.

По утвержденным ООН стандартам уровня жизни, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре расходов составляет 60% и более, считается крайне бедной, 50–60% — с низким уровнем жизни, 40–50% — ниже среднего, 30–40% – средним, 20–30% — выше среднего и 20% и меньше — высоким.

Подобные индексы, как правило, рассчитываются в бедных странах, а в развитых странах такой подход редко используется, говорит замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина: «Какая разница, 17, 20 или 30% расходов у нас идет на питание? Если у нас 30%, а в другой стране 25%, это не значит, что мы беднее, — возможно, у нас другая структура питания». По ее словам, в России реальные доходы населения оцениваются на базе расходов: сначала рассчитывается фактическое потребление, затем «досчитывается» то, что люди забыли или не сказали. Предложенный «Ромиром» индекс можно рассматривать как дополнительный, считает она.