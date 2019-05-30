ВШЭ закрыла студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Студенческое ток-шоу «В точку! Персона», гостем которого должна была стать юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, руководство Высшей школы экономики объявило закрытым.

«На завтра была приглашена в ток-шоу «В точку! Персона», снимают ребята из департамента медиа Высшей Школы Экономики. Предыдущие гости: Слепаков, Меладзе, Губерниев и др. Сегодня сообщают: «руководство университета вчера неожиданно закрыло наш проект, который мы вели 3 года», — написала Соболь вечером 29 мая в Twitter.

Куратор проекта Сергей Корзун сообщил студенческому изданию The Vyshka , что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. «Время подводить итоги и выставлять оценки студентам» — пояснил он.

Но согласно программе, проект заканчивается 31 мая, то есть на день позже отмененного эфира, отмечают студенты. При этом, в прошлом году ток-шоу выпускало эфиры в июне, после формального завершения сезона.

Собеседники The Vyshka рассказали также, что во время проверки Рособрнадзора в феврале, инспекторы обратили внимание на гостей ток-шоу. Тогда куратора проекта попросили не приглашать никаких героев, хоть как-то связанных с политикой. В частности им запретили записывать выпуск с Еленой Панфиловой, главой «Transparency International — Россия», которая долгое время возглавляла проектно-учебную лабораторию антикоррупционной политики в ВШЭ.

Ранее гостями ток-шоу были Павел Грудинин, Дмитрий Гудков, Мария Захарова и Дмитрий Песков. Любовь Соболь в мае объявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы, выборы пройдут в сентябре.