Парламент Израиля объявил о самороспуске

Депутаты Кнессета проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов. Этот шаг поддержали 74 члена парламента, против высказались — 45. Новые выборы состоятся 17 сентября. Как отмечает CNN, это первый раз в истории Израиля, когда всеобщие выборы не смогли сформировать правительство страны.

Законопроект о самороспуске был принят в третьем чтении вскоре после полуночи по местному времени, спустя несколько мгновений после истечения крайнего срока, установленного премьером Биньямином Нетаньяху для формирования правительства.