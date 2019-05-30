Парламент Израиля объявил о самороспуске

Депутаты Кнессета проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов. Этот шаг поддержали 74 члена парламента, против высказались — 45. Новые выборы состоятся 17 сентября. Как отмечает CNN, это первый раз в истории Израиля, когда всеобщие выборы не смогли сформировать правительство страны.
Законопроект о самороспуске был принят в третьем чтении вскоре после полуночи по местному времени, спустя несколько мгновений после истечения крайнего срока, установленного премьером Биньямином Нетаньяху для формирования правительства.Причиной политического тупика стало то, что Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию из партий, избранных 9 апреля. Официальной причиной разногласий между экс-министром обороны Авигдором Либерманом и ультраортодоксальным еврейским партиями, отмечает Reuters. Эти партии хотят, чтобы молодые религиозные деятели в массовом порядке были освобождены от службы. Но Либерман и многие другие израильтяне хотят, чтобы они разделили это бремя, поясняет агентство.