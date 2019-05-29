В Архангельской области задержали четырех противников мусорного полигона

29 мая на станции Шиес в Архангельской области задержали четырех активистов. Как пишет 29.ru, люди вышли к разгрузке песка с железнодорожных путей. По словам очевидцев, столкновения с работниками стройки или охранниками не было – активисты просто стояли у работающего экскаватора.

«Люди просто стояли на куче песка. Никаких столкновений не было, только разговоры. Чоповцев было немного, они снимали все на камеру, потом ушли — видимо, отнесли запись в полицию. Разгрузка песка началась примерно в четыре часа утра, охранники подошли через час. И спустя 30 минут после этого уже пришли полицейские, причем очень много — забирать людей, которые якобы препятствовали разгрузке песка с железнодорожных путей», — рассказал очевидец Иван Иванов. — Пришлось спрашивать у полиции, что происходит. Толком ничего не ответили, сказали только про статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массовой акции. — NT). Теперь их, вероятно, повезут в суд в село Ильинско-Подомское».