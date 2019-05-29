В Петербурге проходит самая масштабная облава на мигрантов

В Санкт-Петербурге 29 мая проходит самая масштабная облава на мигрантов за последнее десятилетие. Как пишет «Фонтанка», в 5 утра к cпортивно-концертному комплексу в Московском районе прибыли более 150 полицейских. Исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД полковник Баранов собрал полсотни сотрудников Управления уголовного розыска, по пять оперативников и пять участковых с каждого района города, наряды ГИБДД и других служб. Группам указали на адреса, которые они должны посетить до вечера 29 мая, после чего с 21:00 работать начнет вторая смена.
По данным «Фонтанки», поводом зачистки стал конфликт, в ходе которого в ночь на 20 мая группа уроженцев Узбекистана не поделила сферы влияния с россиянами с Северного Кавказа. Тогда минимум четверо получили ножевые ранения. Источник издания в полицейском главке рассказал, что авторитетным лицам, влияющими на обстановку на крупных овощных базах, предлагали сдать виновников конфликта, но они сделали вид, что не знают, кто дрался.«Сегодня решено повлиять на их отношение к реальности. Задача простая — или мы будем во взаимодействии разгребать последствия таких историй, или на основании десятка законных оснований будем проверять все, что можно проверить», — добавил другой собеседник «Фонтанки» в полиции.
Операцию полиция начала с крупного рынка на улице Салова. Бойцы в шлемах, бронежилетах, с огнестрельным оружием оцепили его территорию.