В Петербурге проходит самая масштабная облава на мигрантов

В Санкт-Петербурге 29 мая проходит самая масштабная облава на мигрантов за последнее десятилетие. Как пишет «Фонтанка», в 5 утра к cпортивно-концертному комплексу в Московском районе прибыли более 150 полицейских. Исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД полковник Баранов собрал полсотни сотрудников Управления уголовного розыска, по пять оперативников и пять участковых с каждого района города, наряды ГИБДД и других служб. Группам указали на адреса, которые они должны посетить до вечера 29 мая, после чего с 21:00 работать начнет вторая смена.

По данным «Фонтанки», поводом зачистки стал конфликт, в ходе которого в ночь на 20 мая группа уроженцев Узбекистана не поделила сферы влияния с россиянами с Северного Кавказа. Тогда минимум четверо получили ножевые ранения. Источник издания в полицейском главке рассказал, что авторитетным лицам, влияющими на обстановку на крупных овощных базах, предлагали сдать виновников конфликта, но они сделали вид, что не знают, кто дрался.