Главного претендента на пост премьера Британии Бориса Джонсона вызвали в суд

Главного претендента на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Бориса Джонсона вызвали в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о Brexit. «Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение», — гласил один из главных лозунгов кампании за Brexit перед референдумом 2016 года, передает «Би-би-си». Но Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и «подрывает веру в официальную статистику». Согласно официальным данным, чистые отчисления страны в бюджет ЕС в 2015 году были в 2,1 раза меньше, а в последующие годы — в 3,5 раза меньше, чем утверждали авторы лозунга и Джонсон.

Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал 200 тыс. фунтов на судебный процесс в виде пожертвований. Он обвиняет Джонсона в должностном преступлении (в начале кампании Джонсон был мэром Лондона и депутатом парламента), а по британским законам за такое преступление может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Юристы Джонсона назвали иск «политическим трюком». Они отвергают обвинения в том, что их клиент каким-либо образом злоупотреблял своими политическими постами или недостойно вел себя на них.

Команда юристов Маркуса Болла заверяет, что их иск не касается Brexit как такового: «Неважно, лейборист ты, консерватор или либеральный демократ, за выход ты из ЕС или против. Демократия требует честности и ответственности от тех, кто занимает офциальные посты. Поведение же Бориса Джонсона не было ни ответственным, ни честным. Оно, как мы утверждаем, было преступным».

Борис Джонсон считается основным кандидатом в преемники Терезы Мэй, которая объявила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и пост премьера.