Партия Саакашвили будет баллотироваться в Раду

Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, будет баллотироваться на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом, как передает «Громадское», сообщил один из лидеров партии и бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью изданию «Апостроф».

Саакашвили сегодня в здании посольства Украины в Варшаве получил необходимые документы и в скором времени намерен прилететь в Киев. При этом бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии заявлял, что у него нет политических амбиций.

Гражданства Украины его лишил в июле 2017 года Петр Порошенко. В сентябре 2017 Саакашвили незаконно пересек государственную границу Польши и Украины. В связи с этим ему запретили въезд на Украину до 2021 года. В декабре 2017 года он как лидер партии «Движение новых сил» организовал в центре Киева несколько протестов. 5 декабря сотрудники СБУ и ГПУ задержали Саакашвили на крыше дома в Киеве. Соратники политика отбили его у силовиков. 12 февраля 2018 года Саакашвили все же задержали в Киеве и вернули в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу.