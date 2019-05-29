Борис Вишневский: церковники проиграли обществу

Очень не хочется церковникам признавать позорное поражение в противостоянии с обществом в Екатеринбурге.

И вот уже местный митрополит Кирилл именует митинги в защиту сквера у здания Драматического театра «вызовом церкви», сравнивая происходящее ни больше ни меньше как с убийством царской семьи (!).

А потом пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявляет, что граждане России «в здравом уме и адекватном нравственном состоянии» не могут противиться строительству храмов, которые, мол, «в России всегда строились в лучших местах, скверах, охранных зонах, которые русский человек ни для чего другого, кроме храмов, не предусматривал». Уверяя, что люди, которые выступают против строительства храмов, не выступают против магазинов для взрослых и «не выходят за ремонт поликлиник или садиков».

Это не просто оскорбление защитников сквера — это еще и прямая неправда.

Во-первых, когда это «храмы всегда строились в охранных зонах», если во времена, когда строились храмы, еще не было никаких охранных зон? А когда РПЦ требует для храмов лучшие земельные участки в обустроенных парках и скверах, полезно напомнить, что конституционное право на свободу вероисповедания вовсе не означает права церковного начальства получить любой приглянувшийся кусок земли.

Во-вторых, граждане очень даже выступают и против магазинов, и за садики и поликлиники — если новые магазины (притом что и старых хватает) пытаются насильно «впихнуть» в зеленые зоны, а поликлиник или садиков недостаточно.

Многократно участвовал в подобных примерах массового гражданского протеста.

А в-третьих, это не церкви брошен вызов проведением митингов.

Это церковь бросила вызов обществу.

Своей жадностью, лицемерием и демагогией.

Общество ответило на этот вызов — сопротивлением.

И не надо передергивать: это не борьба с верой или верующими.

Это борьба людей за свои скверы и парки и за право дышать чистым воздухом.

И эти люди в абсолютно здравом уме и в совершенно адекватном нравственном состоянии — в отличие от тех, кто объявляет их «безбожниками» или «бесами».

Если бы в сквере пытались построить бизнес-центр — граждане возмутились бы точно так же. И это была бы не борьба с бизнесом, это была бы борьба за сквер.

Что касается убийства царской семьи — те, кому не дают построить храм в сквере, ну никак не тянут на новых мучеников за веру.

Сколько бы они ими себя ни воображали.