Чайка призвал депутатов ужесточить закон об НКО-иноагентах

Генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Госдуме, призвал депутатов ужесточить законодательство о некоммерческих организациях. По его мнению, закон необходимо дополнить положениями, которые позволят включать в реестр НКО-иноагентов организации, финансируемые российскими юридическими лицами, если в числе их учредителей есть иностранцы, передает «Интерфакс».

Согласно закону об НКО-иноагентах, организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, в принудительном порядке включаются в соответствующий реестр Минюста. Этот закон оказал крайне негативное влияние на российское гражданское общество, считает Amnesty International.

В апреле Министерство экономического развития предложило уточнить , какие виды деятельности больше не будут приравниваться к политической для НКО и какие средства — к иностранному финансированию. Согласно поправкам министерства, к политической деятельности не должно относиться участие НКО в обсуждении проектов нормативных актов; участие в общественных или консультативных советах; выполнение исследовательских и аналитических работ, финансируемых из бюджетных источников. Иностранными средствами не должны признаваться деньги, которые НКО не расходовала и в течение месяца вернула.

В реестре Минюста находится более 70 организаций, признанных иностранными агентами. В феврале к ним отнесли движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия» Льва Пономарева, а также Центр поддержки и содействия развитию СМИ Григория Шведова, который является главным редактором «Кавказского узла».