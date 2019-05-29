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Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной

29.05.2019

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Сегодня руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил его коллективу.

Нынешний худрук театра Сергей Голомазов зевершает работу, так как «принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге», отметил Кибовский, передает ТАСС

Журнал «Театр» отмечает, что это первое назначение подобного масштаба для режиссера Богомолова. В разное время в театральной среде ему прочили художественное руководство Театром на Таганке, МХТ им. Чехова, Театром на Малой Бронной и Ленкомом. 

В 2018 году, перед выборами мэра Москвы, он стал доверенным лицом Сергея Собянина. В интервью «Медузе» Богомолов говорил, что искренне поддерживает власти: «Нет, никаких условий специальных не было, и я это делал совершенно искренне и от себя». 

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 — ГИТИС. Режиссера неоднократно номинировали на премию «Золотая маска». В 2014 году он был удостоен «Приза критики» фестиваля за спектакль «Идеальный муж. Комедия». Также Богомолов работал в кино, в частности, создал сериал «Содержанки».

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