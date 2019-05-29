В «Транснефти» на слова Силуанова о «косяках» компании напомнили о взрыве автомобиля первого замминистра финансов

Компания «Транснефть» не станет просить правительство о снижении дивидендов из-за инцидента с трубопроводом «Дружба». Об этом заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Игорь Демин, отметив, что это подтвердил совет директоров.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов выступил против снижения объема дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба». «Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно», — сказал он.

NT

Это заявление Демин назвал упрощенной оценкой ситуации. По его словам, вице-премьер ориентировался на информацию, которую распространяют недоброжелатели компании, а «Транснефть» признана потерпевшей стороной: «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова (произошло в 1997 г. —) рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина».

То, что при решении вопроса о дивидендах «Транснефти» правительство учтет необходимость выплаты компенсаций, в середине мая обещал вице-премьер Дмитрий Козак.

Загрязненная нефть поступила на территорию Белоруссии в апреле. «Транснефть» сообщила, что вброс химических соединений стал результатом мошенничества с поставками нефти. Было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, гендиректора «Петронефть актив» Владимира Жоголева, заместителя Балабай Рустама Хуснутдинова и замдиректора «Магистрали» Сергея Баландина, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий злоумышленников в $100 млн, президент Белоруссии Александр Лукашенко — в сотни миллионов долларов.