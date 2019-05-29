«Аэрофлот» назвал давлением на следствие слова губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы SSJ 100

Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы SSJ 100 в «Шереметьево» — «это на 100% человеческий фактор» в «Аэрофлоте» назвали «неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение».

Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об итогах расследования. В случае отсутствия таковых требует опровержения.

«Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. «Аэрофлот» призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности. Собственное толкование обстоятельств произошедшего события и обнародование каких-либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее Фургал в интервью телеканалу «Губерния», сообщил что в администрацию Хабаровского края пришло заключение Росавиации. В нем говорится, что самолет, сгоревший в «Шереметьево», технически был исправен. Причиной катастрофы он назвал человеческий фактор.