«Аэрофлот» назвал давлением на следствие слова губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы SSJ 100

Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы SSJ 100 в «Шереметьево» — «это на 100% человеческий фактор» в «Аэрофлоте» назвали «неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение».
Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об итогах расследования. В случае отсутствия таковых требует опровержения.
Ранее Фургал в интервью телеканалу «Губерния», сообщил что в администрацию Хабаровского края пришло заключение Росавиации. В нем говорится, что самолет, сгоревший в «Шереметьево», технически был исправен. Причиной катастрофы он назвал человеческий фактор.