Генпрокурор заявил о системных проблемах в авиаотрасли

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в «Шереметьево» обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

Так, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. «Не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», — сказал Чайка, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс».

По его словам, Минтранс до сих пор не разработал нормативы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала, не утверждены правила наземного и технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, стандарты профессиональных программ подготовки авиаспециалистов.

Росавиация не принимает надлежащие меры для пресечения эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям безопасности. Больше 400 гражданских самолетов в России претерпели конструктивные изменения без проведения необходимых исследований и последующей сертификации, заявил Юрий Чайка.

С 2017 года по результатам прокурорских проверок от выполнения полетов отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.