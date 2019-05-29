Интернет обогнал ТВ по суточной аудитории

В день 75% жителей крупных городов России заходят в интернет, а телевизор в день смотрят 70,4% горожан, следует из данных аналитической компании Mediascope за первый квартал 2019 года. Получается, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел ТВ, пишут «Ведомости», отмечая, что телеканалы пока продолжают собирать большую, чем интернет, месячную и недельную аудиторию. Молодые люди уже чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, и только зрители старше 45 лет остаются верны телеэфиру.

Ранее телевидение потеряло статус самого доходного медиа в России. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2018 году интернет-компании заработали на рекламе 203 млрд руб., а телеканалы — 187 млрд. В первом квартале их рекламные доходы снизились по сравнению с тем же периодом 2018 года на 6%.