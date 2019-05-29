Силуанов против платы «за косяки» «Транснефти»

Первый вице-премьер Антон Силуанов выступил против снижения объема дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба». По его словам, это означает фактически использование бюджетных средств.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — цитирует Силуанова ТАСС.

27 мая о том, что вопрос о снижении дивидендов «Транснефти» за 2018 год изучается, сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, окончательное решение примет правительство. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что правительство при решении вопроса о дивидендах намерено учесть выплаты компанией компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе, которое привело к остановке транзита в Европу.

Между тем, в «Транснефти» сообщили, что чистая нефть из России вечером 29 мая дойдет до Венгрии, передает «Интерфакс».

В апреле Белоруссия заявила о поставках некондиционной нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Транзит нефти в Европу был приостановлен. На прошлой неделе был согласован план действий по восстановлению транзита. В соответствии с ним Белоруссия вернет грязную нефть реверсом в Россию, прокачка кондиционной нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу возобновится 9-10 июня.