Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского СМИ удалить видео протестов

Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала портала E1 две онлайн-трансляции из сквера у Драмтеатра, которые проводились в дни противостояния между сторонниками и противниками строительства храма на этом месте. По данным РКН, прокуратура нашла в комментариях к этим видео «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В Е1 решили удалить комментарии, но не сами видео.

Ранее аналогичные требования РКН направил депутату Заксобрания Саратовской области Николаю Бондаренко, который в итоге удалил со своего канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, отмечает издание.