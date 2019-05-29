Фракция «Единой России» в Мосгордуме обновится наполовину

Только 12 из 27 действующих депутатов Мосгордумы от «Единой России» приняли участие в праймериз, и они же заняли первые 12 мест. В первую тройку вошли лидер московских единороссов Андрей Метельский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель фракции в гордуме Степан Орлов, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций.

Обновление лояльного властям пула кандидатов предполагает участие значительной доли новых лиц, имеющих опыт в неполитических сферах, отмечается в докладе. При этом оппоненты власти создают серьезные вызовы, на которые придется реагировать, подчеркивают эксперты.

По мнению руководителя АПЭК Дмитрия Орлова, «лояльный пул» возьмет в гордуме 37 из 45 мандатов: «Мы ожидаем, что примерно наполовину он будет состоять из лидеров праймериз. Пересечения в округах победителей праймериз и других кандидатов «лояльного пула» мы не ожидаем».

Победители праймериз пойдут на выборы самовыдвиженцами. Это касается, в том числе, Шапошникова и Метельского, отмечает один из собеседников «Ведомостей», поясняя, что это связано с низкими рейтингами партии.

Из участников праймериз кандидатами на победу рассматриваются только 15 человек — это 12 депутатов, а также член Общественной палаты Москвы Александр Козлов, экс-депутат Госдумы Елена Николаева и директор Бабушкинского парка Игорь Бускин, которые уже начали кампании в округах, считает политолог Александр Пожалов. Более точный прогноз по числу лояльных депутатов уместно давать после регистрации, говорит он: «Если кандидаты от демократов в основном не соберут подписи, то это снизит интерес протестных избирателей. Наиболее конкурентными, видимо, окажутся округа, освобожденные под оппозицию, как и в 2014 году». Нельзя сбрасывать со счетов и риск всплеска протестных настроений в спальных районах по градостроительной повестке — это возможность для оппозиции при наличии ресурсов взбудоражить прежде спокойный округ, добавляет эксперт.