Реальные доходы россиян продолжат падать

В начале 2019 года реальные доходы сократились на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Перспективы на улучшение динамики во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности, падение цен на нефть и введение новых санкций против России. «Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — заключил экономист.
Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, соглашаетсся директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% (такого роста ждут в правительстве) находится в пределах статистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире «Дождя» назвал отсутствие роста доходов россиян главной причиной падения рейтингов президента Владимира Путина: «По данным статистиков, — им, правда, сегодня не многие верят — последние пять лет наши доходы не растут, и это людей сильно напрягает и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет, потому что острая фаза кризиса у нас закончилась в 2016-м году, сейчас мы живем в 2019-м. И за эти три года особо лучше жить не стало, хотя кризис позади. Поэтому главная проблема — люди не видят, не верят, что завтра жить станет лучше, чем сегодня».