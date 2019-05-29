Самый низкий рейтинг Путина на Магадане

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента. В ближайшее воскресенье за президента там готовы были бы проголосовать всего 36% опрошенных, передает РБК . Средний показатель по стране составляет 48%.При этом президентские и губернаторские выборы прошли в Магаданской области удачно для власти. Путин в 2018 году получил 72,3% голосов; врио главы региона Сергей Носов на губернаторских выборах в сентябре 2018 года получил 81,59% голосов.

«Возможно, жители этого региона стали в последнее время острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают (область является одним из давних аутсайдеров по этому показателю в стране), а цены растут», — объясняет политолог-регионалист Ростислав Туровский.

Антилидером по электоральному рейтингу «Единой России» оказался Хабаровский край. 21% опрошенных жителей региона ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг правящей партии по стране, по результатам опроса ФОМа, составил 34%.Как правило, на отношении к партии власти сказываются проблемы в социальной сфере, говорит эксперт «Левада-центра» Денис Волков. В частности, негативное отношение к «Единой России» формируется из-за низкого уровня жизни и отсутствия уверенности в будущем, уточняет социолог.