Любовь Соболь: суд приостановил производство к компании Пригожина

Сегодня Мещанский суд Москвы приостановил производство по 2-ому коллективному иску родителей отравленных детей. Истцы считают приостановку дела незаконной и будут обжаловать в вышестоящую инстанцию. А если потребуется, и в ЕСПЧ.

Карточка дела: https://www.mos-gorsud.ru/…/bb43875f-8b73-4c3a-bd32-5749263…

Сотни детей в Москве были отравлены едой, поставляемой в сады компанией "Конкорд", принадлежащей "повару Путина" Евгению Пригожину. Десятки из них были госпитализированы. Дети до сих пор не восстановили здоровье в полной мере.

С декабря родители не могут добиться правды об отравлении их детей, самостоятельно лечили их за свои средства, и теперь подали коллективные иски, требуя компенсаций за вред здоровью детей и морального вреда от поставщика некачественного питания и от чиновников.

В суде поставщик отравленного питания - "Конкорд" - ходатайствовал о приостановлении производства по делу до окончания расследования уголовного дела. При том что это разные производства, уголовное дело даже не передано в суд, истцы активно возражали против данного ходатайства.

За приостановление производства по делу были только ответчики. Ходатайство поставщика отравленного питания поддержал и Департамент образования, и Департамент здравоохранения города Москвы. По сути, чиновники, которые получают зарплаты из наших налогов, которые должны защищать и беречь наших детей, поддержали отравителей.

Более того, и судебная практика говорит о том, что дело по отравлениям должны были не приостанавливать, а наоборот рассмотреть по существу. По аналогичному случаю отравлений детей в ЮАО судья вынес решение 22 марта: https://www.mos-gorsud.ru/…/ab1bb6dc-1fa3-4a44-a2a2-3397657…

Родители пострадавших детей и я не перестанем требовать правды об отравлениях от мэра Москвы Сергея Собянина, который писал лицемерные твиты о том, что держит ситуацию с отравлениями на контроле. Требовать отчета о проведенной проверке декабрьских вспышек дизентерии в детских садах Москвы, мерах, расторжения контрактов с поставщиками некачественного и небезопасного питания и компенсаций за вред, причиненный здоровью детей.

Спасибо всем, кто поддерживает и помогает нам добиться справедливости.



