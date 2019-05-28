СК возбудил уголовное дело после нападения ученика на школу в Вольске

В городе Вольске Саратовской области СК возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, который ударил 12-летнюю девочку топором.

«По версии следствия, 28 мая ученик средней школы № 4 Вольска поднялся на второй этаж учебного заведения, где бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую аналогичную бутылку. По счастливой случайности воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре 12-летнюю школьницу, направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес девочке удар топором в область лба, после чего попытался скрыться», — рассказали в СК..