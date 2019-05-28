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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

28.05.2019

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-главе Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Указ президента опубликован на его сайте. 

22 мая Саакашвили подал Зеленскому обращение с просьбой вернуть гражданство Украины. Ранее он говорил, что обратился к руководству МВД, Госпогранслужбе и СБУ с просьбой отменить запрет на въезд на Украину, отмечает «Громадское».

26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Находясь на Украине, Саакашвили был фигурантом трех уголовных производств, которые расследуют украинские правоохранители, напоминает телеканал.

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