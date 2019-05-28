МИД требует освободить задержанного в Косово россиянина

Обновлено: Сотрудник Миссии ООН в Косово — гражданин РФ, задержанный полицией края утром во вторник, вышел на свободу, сообщила официальный представитель миссии Санам Долатшахи.

В Министерстве иностранных дел РФ задержание в Косово россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова назвали проявлением «провокационной линии косово-албанской верхушки».

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косово-албанской верхушки. Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения», — говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой.

О задержании спецназом Косово гражданина России ранее сообщил президент Сербии Александр Вучич. Утром 28 мая подразделения косовского полицейского спецназа вошли на территории четырех общин на севере региона, в которых проживают сербы. Задержаны 23 человека. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.