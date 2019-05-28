Геннадий Гудков: Иду на выборы

Я вижу, какой административный ресурс задействовала мэрия против оппозиции. Вынули из пыльных чуланов последнего бабаяна, сталкивают лбами приличных кандидатов, нанимают троллей. Им кажется, что у них все получится.

А мне кажется иначе. Пора ударить по тылам противника и открыть еще один фронт, чтобы власть не могла сосредоточить все свои силы в избранных округах против сильных оппозиционеров.

Сейчас я думаю пойти кандидатом по избирательному округу, в который входят районы Куркино, Молжаниновский, Северное и Южное Тушино. Последний входил в округ Дмитрия Гудкова на выборах в Госдуму, а развитием Куркина наша компания занималась в начале нулевых и инвестировала там в строительство таунхаусов. Начинаю переговоры с союзниками о возможности выдвижения. Рассчитываю на поддержку всех политических сил, противостоящих кандидатам от «Единой России», как бы они ни маскировалась. А главное — на Вашу поддержку, дорогие москвичи!