Президент Австрии отправил правительство в отставку

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгер. Несмотря на отставку, Ван дер Беллен попросил министров продолжить работу до формирования временного правительства, передают «Ведомости» сообщение Krone Zeitung.

Это стало первым поражением австрийского правительства за все послевоенные годы. 32-летний Себастьян Курц провел на своем посту всего 525 дней, став самым краткосрочным главой правительства Австрии, отмечает «Би-би-си».



Новое правительство, которое проработает до следующих национальных выборов в сентябре, должно быть сформировано в течение недели, сказал президент. «Это не обычный, но все же нормальный демократический процесс», — прокомментировал он вотум недоверия, вынесенный в понедельник канцлеру Себастьяну Курцу.

Австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу по инициативе оппозиции на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Spiegel и Süddeutsche Zeitung обнародовали видеозапись разговора Штрахе с якобы россиянкой Аленой Макаровой. Запись была сделана на Ибице в июле 2017 г. — за три месяца до выборов в парламент Австрии. На видео женщина предлагает Штрахе материальную поддержку во время парламентских выборов в обмен на помощь в бизнесе. Сам Штрахе утверждал, что женщина на видеозаписи — гражданка Латвии, и встретился с ней он только один раз. Политик отрицал получение какой-либо материальной помощи от нее, но подал в отставку.