Более 35 млрд рублей потеряла Россия из-за аварийных космических пусков за восемь лет

Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах, страховые выплаты покрыли из только 20 млрд рублей. Об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства, разработанному госкорпорацией «Роскосмос», передает «Интерфакс». За это время произошло 11 аварийных пусков космической техники.

При этом убытки «Роскосмоса» от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей.Одна из последних аварий произошла 11 октября 2018 года, когда запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Алексей Овчинин и Ник Хейг, входившие в экипаж корабля, совершили аварийную посадку в Казахстане. «Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней . Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной стала нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — сообщил по итогам расследования исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.