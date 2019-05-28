В Косово задержали россиянина — сотрудника миссии ООН

В Косово задержали сотрудника миссии ООН, гражданина России Михаила Краснощенкова. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления в парламенте.



Посольство России в Сербии получило информацию о задержании и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщила ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Маргарита Комиссарова.

Ранее появились сообщения о том, что косовская полиция провела аресты сербов, живущих на севере территории. «Операция косовской полиции проходит по распоряжению прокуратуры во всем Косове, не только на севере, и не направлена против сербов, а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине, для нас также открыта коммуникация с Сербией», — заявил пресс-секретарь международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) Винченцо Грасо.

Президент Сербии в свою очередь привел армию в боевую готовность.