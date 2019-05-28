Дмитрий Гудков: тает свеча оправдательных приговоров

0,54%

0,43%

0,36%

0,30%

0,25%

Это тает свеча оправдательных приговоров в России по годам. С 2014 года (Крым наш!) — больше чем в два раза. Данные за 2018 год только что привела омбудсмен Москалькова.

Если продолжить этот счет, то мы поймем: к 2024 году – дате венчания Путина на царство – оправдательных приговоров в России не останется, а суд станет просто подразделением ФСИН.

Адвокатура уже и сейчас – фиговый листок на волосатом теле «правосудия». Вот реплика из комментариев к одному адвокатскому посту: «Кто-то из коллег подсчитал, исходя из количества оправдательных приговоров и количества адвокатов, что каждый адвокат в среднем может получить оправдательный приговор один раз в 21 год».

Тут нужно ответить на вопрос «что делать», но ничего нового я не скажу. Все это я предлагал еще в 2016 году, на своей думской кампании, писал вот эту страшную статистику приговоров в своих листовках, объяснял. Тщетно. И все же.

Вывести суд из «вертикали власти». Никакого назначения судей президентом. Никакой подотчетности нижестоящих судей вышестоящим, при которой за оправдательные приговоры наказывают.

Изменение системы набора судей. Начинается частичная люстрация (неправосудные приговоры), тотальная переаттестация. Массовый призыв в судьи адвокатов и правозащитников или бывших приличных судей (а не прокуроров и следователей, как сейчас). Максимальное распространение суда присяжных.

Но пока это все мечты на отдаленное будущее. А реальность – эта оплывающая свеча оправдательных приговоров. И когда фитилек догорит – мы как раз дойдем до выщербленной пулями стенки.