Льва Пономарева известили о суде в день заседания

Правозащитнику, исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву полицейские принесли уведомление о заседании суда по административному протоколу, которое должно было начаться сегодня в 12.00 (мск).

«Сейчас ко мне пришли три человека в полицейской форме и принесли уведомление, что сегодня в 12.00 в Мещанском районном суде состоится суд по административному протоколу. Почему они так делают?! Потому что они боятся гласности, если это будет заявлено заранее, то в суд могут прийти представители прессы и сочувствующие», — сказал он радиостанции «Эхо Москвы».

Пономарев написал отказ от явки в суд: «Я написал, что не могу явиться сегодня в суд, потому что принимаю участие в совещании Совета по правам человека при президенте РФ. Возможно, будет привод на этот суд, возможно, будут судить без меня. Успеет ли юрист туда приехать, тоже неясно. Ясно, что это какой-то судебный произвол. Это один из способов погасить гражданскую активность москвичей».

Ранее суды оштрафовали организации Пономарева на 600 тыс. рублей. В своем блоге правозащитник сообщил о суммах, которые его сторонники пожертвовали на оплату штрафов. «Через сайт нам поступило примерно 83 тыс. руб. от 163 жертвователей, при этом 36 тыс. из этой суммы будут перечисляться нам ежемесячно, по подписке. Но к сожалению, этого недостаточно — до 22 июня мы должны выплатить 600 тыс. руб. по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов», — написал он.

Пономарев отметил, что последние лет семь организации получали только российские гранты и успешно отчитывались по ним.