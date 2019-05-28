Льва Пономарева известили о суде в день заседания

Правозащитнику, исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву полицейские принесли уведомление о заседании суда по административному протоколу, которое должно было начаться сегодня в 12.00 (мск).
«Сейчас ко мне пришли три человека в полицейской форме и принесли уведомление, что сегодня в 12.00 в Мещанском районном суде состоится суд по административному протоколу. Почему они так делают?! Потому что они боятся гласности, если это будет заявлено заранее, то в суд могут прийти представители прессы и сочувствующие», — сказал он радиостанции «Эхо Москвы».Пономарев написал отказ от явки в суд: «Я написал, что не могу явиться сегодня в суд, потому что принимаю участие в совещании Совета по правам человека при президенте РФ. Возможно, будет привод на этот суд, возможно, будут судить без меня. Успеет ли юрист туда приехать, тоже неясно. Ясно, что это какой-то судебный произвол. Это один из способов погасить гражданскую активность москвичей».
Пономарев отметил, что последние лет семь организации получали только российские гранты и успешно отчитывались по ним.