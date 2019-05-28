В Красноярском крае депутат от «Единой России» занизил свой доход в 130 раз

Лидер фракции партии «Единая Россия» в горсовете Минусинска Красноярского края Дмитрий Костин занизил доход в своей декларации в 130 раз. Как выяснила региональная прокуратура, Костин задекларировал доход в размере 136 тыс., однако на его банковских счетах оборот превышает 18 млн руб. По требованию прокуратуры горсовет досрочно лишил Костина депутатского мандата.

Костин не только руководил фракцией «Единой России» в Минусинском городском совете депутатов, он также был председателем бюджетной комиссии парламента. Кроме того, он является членом совета при главе Минусинска по предпринимательству и членом координационного совета при главе Минусинского района.