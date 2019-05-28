Владельцу сайта для бухгалтеров угрозами запрещают критиковать ФНС

Владелец сайта для бухгалтеров «Клерк» Борис Мальцев рассказал, что ему угрожают уголовным преследованием за материалы, критикующие налоговую службу. ФНС уже провела ряд внеплановых проверок бизнеса Мальцева. По его словам, через череду посредников ему сообщили, что есть заказ «прикрыть на год».

Сначала Мальцева попросили удалить несколько карикатур с портала Klerk.ru, что он и сделал. «Но эту машину уже не остановить. Следующая просьба: удалите 96 коллажей и картинку в моем личном Вконтакте. Пообщавшись с редакцией, коллажи удаляем. Настроение отвратительное, но да ладно... А потом новый приказ: «Удалите статьи». А потом, сразу не дождавшись моей реакции, прислали правила», — пишет Мальцев.

Присланные правила гласят:

1. Не размещать карикатуры на действующих госслужащих, в том числе сотрудников налоговых органов, а также с использованием госсимволов, эмблем и официальных наименований органов госвласти.

2. Не размещать критику функционирования информационных систем ФНС России, в том числе АИС Налог 3, а также исключить констатацию фактов сбоев в работе данных информационных систем, за исключением ссылок на официальные пресс-релизы ФНС России.

3. Не осуществлять действий, в том числе с помощью сайта, направленных на нанесение ущерба репутации государственных органов власти, Федеральной налоговой службы, дискредитацию законных действий, критику выполняемых функций и принятых решений государственными органами власти, в том числе в области налогового администрирования и контроля.

Поняв, что «Клерк» предлагается уничтожить, а редакции работать с куратором от ФНС, Мальцев решил отказаться выполнять требования и опубликовал историю.